Akhisarspor’a kayyum atandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisarspor’a kayyum atandı

İHA

Akhisarspor’a kayyum atandı

Süper Lig'den 3. Lig'e kadar düşen Akhisarspor'a kayyum atanırken, kulüp yeniden üyeliklere açılarak seçime gidecek.
Süper Lig'de mücadele ettiği 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne giden Akhisarspor, 3 yıldır düşüşün önüne geçemedi. 3. Lig'e kadar düşen Akhisarspor'a kayyum atandı. Bazı kulüp üyelerinin açtığı dava sonunda mahkemenin ara kararı ile mevcut yönetim kurulunun yetkilerinin durdurulmasına karar verilerek 4 aylık kayyum kararı verildi. Akhisarspor’da kayyum tarafından 1 ay içinde seçime gidilmesi bekleniyor.
Akhisarspor’un eski avukatı Sezer Baylan konuyla ilgili, “Usulsüz yaptığı İstanbullu üyelerle 28.03.2021 tarihli olağanüstü seçimli genel kurulda Başkan seçilen Evren Özbey ve yönetiminin TFF 1. Lig'de aldığı Akhisarsporumuzu geçen sene TFF 2. Lig'e bu sene de TFF 3. Lig'e düşürmesi ve bu süreçte de 50 yıllık şanlı Akhisarsporumuzun tarihine koca bir leke olarak anılacak 2 kara yıl yaşatması sonrasında dernek üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova tarafından Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/157 Es. Sayılı dosyası ile usulsüz genel kurulun iptali davası açılmıştı. Bu sene Akhisarsporumuzun 3. Lig'e düşmesine sebep olan ve Türk spor kamuoyunda 2 yıldır şanlı ve şerefli Akhisarsporumuzun türlü şaibelerle, usulsüzlüklerle, kulüp içi huzursuzluklarla anılmasına sebep olan menajer Evren Özbey ve yönetimine karşı Akhisarsporumuz ile ilgili haklı mücadelemizde Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bugün mevcut başkan ve yönetimin tüm yetkileri tedbiren durdurularak, Akhisarsporumuzda kayyum dönemi başladı” dedi.

Kayyum heyetinden ilk açıklama
Geçtiğimiz yıl mart ayında yapılan Akhisarspor’un olağanüstü kongresinden sonra kongrenin usulsüz üyelerle yapılması üzerine dernek üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova tarafından dava açılmıştı. Aradan geçen 14 ay sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Karara göre mevcut yönetimin yetkileri durdurularak kulübe kayyum heyeti atandı.
Kayyum heyeti avukat Tayyar Ünsal ve mali müşavir Abdulkadir Yavuz Özdem, basın açıklaması yaparak en kısa sürede kulübü genel kurula hazırlamayı planladıklarını söyledi.
Av. Tayyar Ünsal yaptığı açıklamada, "Bugün öğleden sonra Akhisar 2. Asli Hukuk Mahkemesi, ben Av. Tayyar Ünsal ve Mali Müşavir Abdülkadir Yavuz Özdem'i Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'ne atadı. Yönetim Kurulu'nun tüm yetkilerini tarafımıza devretti. Ancak bu yetkiler bir sonraki Genel Kurul'un yeni Yönetim Kurulu'nu seçmesine kadar yahut bugünden itibaren en fazla 4 ay süreyle devam edecektir. Görevimiz, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ni hukuka uygun olarak, en sağlıklı şekilde Genel Kurul'a taşımaktır. Kulübün tüzüğü neyi gerektiriyosa onu yapacağız. Yani eğer bir üyelik başvurusu olursa bunu tüzüğe göre değerlendirmek, kabul etmek ve ya reddetmek bizim görevimiz dahilindedir. Bu konuda yasalara uygun olarak hareket edeceğiz. Görevimiz 4 ayla sınırlı olmakla birlikte, hedefimiz transfer gibi sporun süreci dahilindeki gerekliliklerin aksamaması için, kulübün menfaatlerine uygun olarak en kısa süre içerisinde hızlı hareket ederek kulübü Genel Kurul'a hazırlamayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunusemre'de futbol yetenek taramaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yunusemre'de futbol yetenek taramaları devam ediyor
Osmanlı Müzesi sanal turla da gezilebilecek
YEREL HABERLER Osmanlı Müzesi sanal turla da gezilebilecek
Manisa’da 13. Tarzan ve Çevre Günleri etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Manisa’da 13. Tarzan ve Çevre Günleri etkinlikleri ...
Salihli’de Mesleki Eğitime bin 58 öğrenci kayıt yaptırdı
YEREL HABERLER Salihli’de Mesleki Eğitime bin 58 öğrenci kayıt ...
Şehzadeler Belediyesi LGS’ye girecek öğrenciler için seminer düzenledi
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi LGS’ye girecek öğrenciler için ...
Jeopark alanında utandıran görüntü Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeopark alanına bilinçsizce dökülen çöpler tepkiye neden oldu
YEREL HABERLER Jeopark alanında utandıran görüntü Türkiye'nin ilk ve ...
Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı
Alaşehir'de Kızılay'dan öğrencilere sınav eğitimi
YEREL HABERLER Alaşehir'de Kızılay'dan öğrencilere sınav eğitimi
Yüzlerce yıllık atlı cirit geleneği köy düğünlerde yaşatılıyor Atlı cirit oyunları kartpostallık görüntülere sahne oldu Atlıların cirit oyunu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı Gelinlik kız gibi süslenen cirit atları, meydana çıktıklarında asaletiyle gözleri kamaştırıyor Atlı cirit sporcusu Ali Bayhan: "Atadan deden kalma olduğu için de her düğünde gösteri sergiliyoruz"
YEREL HABERLER Yüzlerce yıllık atlı cirit geleneği köy düğünlerde ...
Akhisarspor kayyumla seçime gidecek
YEREL HABERLER Akhisarspor kayyumla seçime gidecek
Servis otobüsündeki kazada yaralanan Gamze, 19 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Servis otobüsündeki kazada yaralanan Gamze, 19 günlük ...
Manisa’daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören Gamze Karakurt verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Manisa’daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 3'e ...
TPAO, su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı maddeden numune aldı
YEREL HABERLER TPAO, su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı ...
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçenin her yerinde
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçenin her ...
Evinde 2 bin 72 sentetik ecza bulundu, tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde 2 bin 72 sentetik ecza bulundu, tutuklandı
İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Salihli’de kutlandı
YEREL HABERLER İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Salihli’de kutlandı
TPAO, petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen: “Fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı”
YEREL HABERLER TPAO, petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı AK ...
Manisa'da 20 bin TL değerindeki demiri çalarken yakalandılar
YEREL HABERLER Manisa'da 20 bin TL değerindeki demiri çalarken ...
‘Bir Kitap Bir Yazar’ın ilk konuğu Hasan Özkılıç oldu
YEREL HABERLER ‘Bir Kitap Bir Yazar’ın ilk konuğu Hasan Özkılıç oldu
Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi tamamlanıyor
YEREL HABERLER Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi tamamlanıyor
Uyuşturucu haplarla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu haplarla yakalanan şahıs tutuklandı
Tır ile açık kasa kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tır ile açık kasa kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Başkan Ergün tazminat davası açacak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: "Yıllardır Manisa’ya ve Manisalılara verdiğimiz hizmetler ortada iken kendi itiraflarından anlaşılacağı üzere pusuya yatarak yanlış ve eksiklik aramaktadırlar"
YEREL HABERLER Başkan Ergün tazminat davası açacak Manisa Büyükşehir ...
Başkan Akın ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Akın ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.