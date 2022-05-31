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Jeopark alanına dökülen çöpler tepkiye neden oldu

DHA

Jeopark alanına dökülen çöpler tepkiye neden oldu


Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'da, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı 'KulaSalihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki Divlit Yanardağı'na dökülen çöpler, tepki çekti. Atıklar belediye ekiplerince temizlendi, polis çöp döken kişilerin tespiti için çalışma başlattı.
Kula ilçesinde, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı alanında yer alan ve her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Divlit Yanardağı'na, duyarsız kişiler tarafından dökülen çöpler tepkilere neden oldu. Alandaki atıklar Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi tarafından temizlendi. Belediye yetkilileri, özellikle pandemi sürecinden sonra tabldot usulüne geçilmesiyle toplu yemeklerin ardından aynı görüntülerle karşılaştıklarını dile getirdi. Yetkililer, çöp döken kişilerin tespit edilmesi için durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2022-05-31 15:28:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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