Turgutlu’ya bir hizmet daha

Turgutlu Belediyesinin Mustafa Kemal Mahallesinde hayata geçirdiği Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesinin yapımında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda projeleri bir bir hayata geçiren Turgutlu Belediyesi, Mustafa Kemal Mahallesine kazandırılan Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezinin kısa sürede hizmete sunulabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Projenin taziye evi bölümünde kaba inşaat tamamlanırken çocuk kültür sanat merkezinin kaba inşaatı önümüzdeki günlerde bitmiş olacak. Söz konusu çalışmaların ardından ahşap kiremit örtülü çatı yapımının başlanacağı Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesi, ince işçilik ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla devam edecek.

Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesinde 235 metrekare alan Taziye Evi, 492 metrekare Çocuk Kültür Sanat Merkezi olarak planlandı. Taziye Evi içerisinde 147 metrekare büyüklüğünde ortak bir salon yer alacak. Çocuk Kültür Sanat Merkezinde de 3 adet faaliyet odası, 2 adet oyun odası, 1 adet yemek salonu ve 1 adet çok amaçlı salon mevcut olacak. İş bedelinin 5 milyon 189 bin TL olduğu projenin 270 günde tamamlanması planlanıyor.



Başkan Akın: “Her yerdeyiz ve herkesin yanındayız”

Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesi hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla temelini attığımız Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projemizde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Mustafa Kemal Mahallesi sakinlerimiz başta olmak üzere çevre mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak, çocuklarımızın sağlıklı, güvenli bir ortamda keyifle zaman geçirebilecekleri projemizi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Turgutlu Belediyesi olarak biz her yerdeyiz ve herkesin yanındayız” dedi.

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