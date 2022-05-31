Servis kazasında yaralanıp 19 gün sonra yaşamını yitiren Gamze, toprağa verildi



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, fabrika işçilerin taşıyan servis otobüsünün park halindeki demir profil yüklü kamyona çarptığı kazada yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra yaşamını yitiren Gamze Karabulut (34), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, 11 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında Turgutlu-Manisa kara yolunun Nif Çayı mevkisinde meydana geldi. Turgutlu'dan Manisa Organize Sanayi Bölgesi´ndeki bir fabrikaya işçi taşıyan Fuat Dündar yönetimindeki 45 J 6405 plakalı servis otobüsü, Hamit Kılıç'ın yolun sağ tarafına park ettiği 45 LT 905 plakalı demir profil yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamuran Alan (38) kaza yerinde, Nuray Taş (32) ise bir gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 44 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı.

Kazanın ardından kamyon şoförü Hamit Kılıç, 'taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan' tutuklandı.

19 GÜN DAYANABİLDİ

Turgutlu Devlet Hastanesi´nde tedavi gören 1 çocuk annesi Gamze Karabulut da dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Karabulut'un yakınları yasa boğuldu.

Gamze Karabulut için bugün öğlende Turgutlu Şehitler Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz'un yanı sıra Karabulut´un ailesi ve arkadaşları katıldı. Baba Ahmet Karabulut´un cenazede metanetini koruduğu görüldü. Kılınan namazın ardından Karabulut, Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada servis otobüsünün şoförü Fuat Dündar'ın Manisa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-05-31 16:56:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.