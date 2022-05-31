Manisa'da buğday tarlası ve üzüm bağı yandı

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Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çıkan yangında Ali Garipoğlu'na ait 40 dekar buğday tarlası küle dönerken, 6 dekar üzüm bağı da zarar gördü.

Alaşehir Sarıgöl kara yolu kenarındaki Yeni Mahalle Mahallesi'ndeki Ali Garipoğlu'na ait 40 dekarlık buğday tarlasında bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında 40 dekar buğday tarlası küle dönerken, 6 dekar üzüm bağı da zarar gördü. Yangının elektrik trafosundan çıktığını belirten Ali Garipoğlu, "Tarlayı birden alevler sardı. Rüzgarın da etkisiyle alevler birden yayıldı. Zararım çok büyük" dedi. Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2022-05-31 20:00:53



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