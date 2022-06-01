Ahmetli'de otomobil takla attı: 2 yaralı

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kamil Ö. yönetimindeki 35 AZF 54 plakalı otomobil, Gökkaya Mahallesi, İzmir Ankara Karayolu üzerinden sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan ağaca çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Kamil Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan Y. (40) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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