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Su ararken petrol sevinci yaşadılar Manisa'da petrol heyecanı artarak devam ediyor Manisa’nın Salihli ilçesinde su aramak için açılan sondajdan çıkan siyah yanıcı maddenin yüzde 6 petrol yüzde 94 su olarak açıklanması mahalle sakinlerinde heyecan uyandırdı

İHA

Su ararken petrol sevinci yaşadılar Manisa'da petrol heyecanı artarak devam ediyor Manisa’nın Salihli ilçesinde su aramak için açılan sondajdan çıkan siyah yanıcı maddenin yüzde 6 petrol yüzde 94 su olarak açıklanması mahalle sakinlerinde heyecan uyandırdı

Manisa’nın Salihli ilçesinde su aramak için açılan sondajdan çıkan siyah yanıcı maddenin yüzde 6’sının petrol yüzde 94’ünün su olarak açıklanması mahalle sakinlerinde heyecan uyandırdı. Sadece 204 metre derinlikte çıkan petrol oranının daha derinlerden çok daha fazla oranda ve kaliteli çıkması bekleniyor.
Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi Dibek Dağı eteğindeki Mustafa Yüksel’e ait zeytin bahçesinde 28 Mayıs Cumartesi günü su için 204 metreden açılan sondajdan yanıcı siyah maddenin çıkması sonucu başlayan petrol heyecanı dün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri tarafından alınan numunelerin yüzde 6’sının petrol yüzde 94’ünün su olarak açıklanması üzerine bölgede hareketlilik yaşanmaya başladı. Bölgede heyecan uyandıran açıklama sonrası bilir kişiler sondajın daha derinden açılması halinde çok daha fazla petrolün gün yüzüne çıkabileceğini söyledi.

“Ülkemiz adına mutluyuz”
Zeytin bahçesinde çıkan petrolü görmek iççin bölgeye gelen Karasavcı Mahallesinden Ünal Korkut, “Su ararken bölgemizde petrol çıktığı için mutluyuz. Heyecanlıyız. Rezerv çok çıkar da inşallah bölgemize ülkemize hayırlı olur. Su bulmak için sondaj kazıyorlar zeytini sulamak için petrol çıkıyor. İnşallah rezervi güzel olur da ülkemize hayırlı olur. Mutluyuz ülkemiz adına” dedi.

Sondajlardan petrol çıkıyor
Bölgede incelemelerde bulunan Jeofizik Mühendisi Adnan Karataş, “1990’lı yıllardan beridir bölgede sondaj çalışmaları yapıyoruz. Burada yaptığımız sondajlarda genelde 200 metrenin altında açılan sondajlarda petrol çıkıyor. Tarımsal sulama amaçlı sondajlarda 200 metrenin altına inmemeyi düşünüyoruz. İndiğimiz zaman petrol çıkıyor o yüzden biz yüzey sularda 200 metrenin altına inmiyoruz. İndiğimizde petrol çıkıyor ve kapatıyoruz. Bu hatta kuzey güney faylarını kesen doğubatı fayları boyunca bir ezilme zonları var. Bu zonlarda hayvan ve bitki kalıntıları yıllar içinde petrole dönüşüyor. Bu da bir yerde fayla birlikte yüzeye vuruyor. TPAO dün aldığı sonuçları açıklandı. Yüzde 6 petrol, yüzde 94 su olarak açıklandı. Bu yapılacak olan sondajlarda da yüzeyde 80100 metrede açılacak sondajlara filtre konuldu ve su oranı yüksek. Şu anda yüzde 6 olan petrol oranı filtrelerin daha aşağıya konulması durumunda petrol oranının yüksek olacağını düşünüyoruz. Altlarda belki yüzde 40, yüzde 25 petrol olabilir. TPAO burada araştırma yaptı. Hatta alt tarafta rasat kuyusu yapılınca, aynı yapıya rastlandı. Başka bir özel firmada aynı yapıya rastladı” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel sonuçlar bekliyoruz”
Çıkan petrolün tüm mahalleyi sevindirdiğini anlatan Yağbasan Mahallesi Muhtarı Abdullah Arslan şunları söyledi: “Mahallemizde Mustafa Yüksel arkadaşımızın zeytinliğinde tarımsal sulama amaçlı açtığı sondajda yağlı yağlı bir gazla karşılaştık. Bundan şüphelendik yetkililere bildirdik. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre oldukça verimli ve kaliteli olduğunu öğrenince daha da heyecanlandık. 2009 yılından beri açılan sondajlarda buna benzer durumlar yaşadık ama onlarda sulama olarak kullanılıyor. Ama bu su kullanılamıyor. Ülkemiz adına milletimiz adına devletimiz adına çok güzel sonuçlar olmasını bekliyoruz. Daha da fazla heyecan duyacağız. Hayırlısı olur inşallah.”

Telefonları susmuyor
Yetkililerin kendilerini yönlendirmesini beklediklerini kaydeden ve petrolün çıktığı günden bu yana telefonlarının hiç susmadığını belirten zeytin bahçesinin sahibi Mustafa Yüksel, “Sulama amaçlı zeytin tarlamdaki sondaj kuyusunda pompayı salladığımızda siyah sıvı aktı. Önce şaşırdık. Su beklerken bununla karşılaştık. Ufak bir deneme yaptık yanıyor mu diye. Kibriti çakar çakmaz alev aldı ve havuzlara sıçradı büyük bir yangın çıktı. Ağaçlarım da zarar gördü. Yetkililer geldi tahliller yapıldı dün itibariyle de sonuçlar açıklandı. Bir kısmı petrol bir kısmı su olarak belirttiler petrolün kaliteli olduğunu söylediler. Petrolün oranının yüzde 6 olduğu 200 metrenin altına filtre atılması halinde petrolün daha da yüksek oranda olacağı söylendi. Yetkililerin bizi yönlendirilmesi ile önümüze bakacağız. Biz su ihtiyacımız için açtık. Böyle bir sonuçla karşılaştık hayırlısı diyelim. Petrol olduğunu söyledi yetkililer inşallah milletimize ve ülkemize hayırlı bir sonuç olur. İlk gördüğümüzde su bekliyorduk. Bu sıvıyı görünce şaşırdık. Ateşten yanıcı bir madde olduğunu anladık. Tahlili sonuçları gelince köylümüz ve bizler için büyük bir heyecan uyandırdı. O günden beri sürekli aranıyorum. Yetkililer bizi nasıl yönlendirirse o şekilde ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Su yerine petrol çıkınca üzüldü
Su ararken petrol çıkmasına ağaçlarının susuz kalacağı için üzüldüğünü anlatan Mustafa Yüksel’in annesi Saniye Yüksel, “Su ararken bu olaylar oldu. Biz de şaşkınız. Yetkililer araştırsın inşallah bizi sevindirirler çok üzgünüz. Su ararken bu başımıza geldi. Üzgünüz çok üzgünüz hala daha üzgünüz Allah sevindirsin” dedi.

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