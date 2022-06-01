Manisa'da FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

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Manisa'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasının deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak, örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasının deşifresine yönelik 6 şüpheli şahsa Manisa merkezli Salihli, Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinde saat 06:30’da eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. O.A, M.E, C.Y, Ş.K.E, Ö.C.K, M.B. isimli 6 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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