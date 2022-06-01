Sarıgöl'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çerçevesinde kutlama programı düzenlendi. Törende çocuk kursiyerlerin hazırlamış olduğu halk oyunu gösterisi sergilenirken Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezinden emekli olan personellere plaket takdim edildi. Törenin ardından Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırlamış olduğu 'Yıl Sonu El Sanatları ve Sıfır Atık Sergisi' açıldı. Serginin açılışı Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, ve eşi Ayşegül Arıkan ile İlçe Milli Eğitimi Müdürü Cezmi Yıldırak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç tarafından yapıldı. Sergi 3 Haziran Cuma gününe kadar saat 10.0016.00 saatleri arasında açık kalacak.

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