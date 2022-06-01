Demirci'de sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi



Kamil AKYOL/ DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Demirci ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçe merkezine bağlı kırsal Demirciköy Mahallesinden geçen dere, menfezin aşırı yağış nedeniyle tıkanması sonucu taştı. Derenin taşmasıyla mahallede park halindeki bir traktör ve bir motosiklet suyla taşınan toprağın altında kaldı. Sağanak ve dolu nedeniyle mahalledeki tarım arazilerinde de bazı ağaçlar kırıldı, bazıları ise yerinden söküldü. Çok sayıda arı kovanında hasar oluştu. Mahalleye ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı, Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube ve Trafik Zabıta ekipleri, yolu açmak ve toprak altında araçları kurtarmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Demirci Kamil AKYOL

2022-06-01 23:43:44



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