Kamyonetle çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Mehmet Ateş (29), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Akhisar'ın kırsal Yeniceköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akhisar'dan Sındırgı yönüne giden H.Y. (67) kontrolündeki 20 H 9668 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mehmet Ateş'in kullandığı 45 AA 971 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, paramparça olan motosikletin sürücüsü Ateş hayatını kaybetti.
Jandarma, kamyonetin sürücüsü H.Y.'yi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ
2022-06-02 11:10:53
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