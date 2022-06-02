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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK'da Tabekou ayrıldı

DHA

Manisa FK'da Tabekou ayrıldı


MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde forvet Serge Tabekou ile yollar ayrıldı. Sezon başında Royal Excel Mouscron'dan kiralanan Kamerounlu oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmadığı açıklandı. Tabekou'nun yüksek maaşından dolayı Manisa FK yönetiminin futbolcuyla yola devam etmediği bildirildi. Bu sezon 27 maça çıkıp siyah-beyazlı formayı 1209 dakika terleten 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol atıp 1 kez de asist yaptı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-06-02 11:37:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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