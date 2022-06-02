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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma’da arıcılığı geliştiriyor

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma’da arıcılığı geliştiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor’ projesinde Soma ilçesinde eğitim gören arıcılık kursiyerlerine malzeme dağıtım töreni gerçekleştirdi. İlçede uygulamalı eğitim gören 18 kursiyere eğitim malzemeleri teslim edildi. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerler de 10 arılı kovan ve 5 boş kovan olmak üzere toplamda 15 kovan desteği ile arıcılığa ilk adımlarını Manisa Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile atmış olacaklar.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor’ projesinde Soma ilçesinde eğitim gören arıcılık kursiyerlerine yönelik olarak malzeme dağıtım töreni gerçekleştirildi. Soma’daki malzeme dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Can Doğan Cansever, İlçe Tarım Orman Müdürü Hayati Aslan, meclis üyeleri ve ilgililer katıldı.

"Büyükşehir olarak kırsala 70 milyon liralık bütçe ayırdık"
Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, törende yaptığı konuşmada, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün sizlere selamlarını iletiyorum. İçinde bulunduğumuz savaş durumu ve pandemi süreci bize tarımın, üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak bunun farkındaydık. Başkanımızın talimatıyla 2022 yılında rekor bir bütçeyle kırsala 70 milyon liralık destek paketi açıklandı. Bu destek paketinin içinde taral doldurma tesisleri, hayvan içme suyu göletlerinin yapımı ve temizliği, sulama kooperatiflerine verilen destekler, üzüm üreticilerine kelter, zeytin üreticilerine kasa dağıtımı, gübre ve tohum dağıtımları, ana arı üreticilerine arı dağıtımları gibi 30 kalemde 70 milyon liralık bütçeyi kırsal için harcayacağız. Bu destekler katlanarak devam edecek. Bugünde bizim için önemli bir gün. 18 kursiyerimizle birlikte önemli bir projeyi başlattık. Ve bu proje sonunda da sınavı geçen kursiyerlerimiz arıcılığa başlayacak. Burada bayanların daha çoğunlukta olması bizleri de mutlu etti. İnşallah bu kurs sonucunda hepiniz arıcılığa ilk adımlarınızı atmış olursunuz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Tulup, Başkan Ergün’e teşekkür etti
Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da, “Pandemi ve savaş dönemi, üretimin tarımın ne kadar önemli olduğunu hepimize gösterdi. Üreten bir toplum olmamız gerektiğini düşünüyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e şükranlarımı iletmek istiyorum. Kendisi tarıma büyük bir destek vermekte. İlçe Tarım Müdürümüz ve Halk Eğitim Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Gıda sektörünün en önemli ürünlerinden biri de baldır. Bunun üretimi, yetiştirilmesi için büyük bir katkı verdiğinizi ifade etmek istiyorum. Bilhassa hanım kursiyerleri burada görmekten mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Hepinize şükranlarımı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Kursiyerlere eğitim malzemeleri dağıtıldı
Açılış konuşmalarının ardından uygulamalı eğitime katılan 18 kursiyere protokol üyeleri tarafından içerisinde; maske, eldiven, körük, larva transfer kalemi, arı sütü kaşığı, yüksük kalıplar gibi ana arı ve sütü üretiminde gerekli olan malzemeler dağıtıldı.

Kursiyerler mutluluklarını dile getirdi
Kursiyerlerden Şerife Adak, “Arı kursu ile bu programa başladım. Ana arı yetiştiriciliği ve arı sütü programını duyunca çok sevindim. Kadınların bu programda büyük başarılar elde edebileceğine inanıyorum. Eşimize, ailemize destek olacağız. Allah razı olsun, Başkanlarımız destek verdiler. Kurs hocamız bu işi bize çok iyi öğretti, kadınlara güveniyoruz” derken, Elmas Daban, “Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bir ev hanımının kendisinin böyle bir işinin olması bizim açısından büyük bir şans” dedi. Emine Doğan isimli kursiyer, “Arkadaşımın tavsiyesi üzerine kursa başladım. Böyle bir imkanı duyunca değerlendirmek istedim. Beni heyecanlandırdı. Başaracağıma inanıyorum” şeklinde konuşurken, Melike Keskin de şunları söyledi: “Arıyla ilgili aslında hiçbir fikrim yoktu. Kursu duyduğumda içime bir umut doğdu. İstihdama katkı sağlamak ve Soma’nın adını duyurmak için kursa katıldım”
Ayşe Yıldız isimli kursiyer, “Arıcılık kursuna gitmiştim. Akabinde bu kursu duyunca katıldım. Başarılı bir kadın girişimci olmak için bu kursa dahil oldum. Hocamıza ve Manisa Büyükşehir Belediyesindeki yetkililere teşekkür ediyorum” diyerek duygularını ifade ederken, Hilal Kantar, “Bize bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Hobi olarak arıcılık kursuna başlamıştım. Şimdi artık mesleğe dönüştürmek amacıyla ilerletmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.
Canan Koyun isimli kursiyer ise şunları söyledi: “Bende arıcılık kursu ile başladım. Daha sonra ana arı üretme ve arı sütü üretim projesine katılarak daha da ilerletmek, aile ekonomisine katkıda bulunmak ve girişimci bir kadın olarak bu işi devam ettirmek istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Arı sütü hasadı gerçekleştirildi
‘Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor’ projesinde Soma ilçesinde eğitim gören arıcılık kursiyerlerine malzeme dağıtım töreninin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, ana arı yüksüklerinden arı sütü hasadı ve tadımı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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