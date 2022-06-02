Başkan Ergün, MHP Lideri Bahçeli’yi Manisa’ya davet etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün projelerini içeren 2 milyar 425 milyon TL’lik yatırımların toplu açılış töreni için Manisa’ya davet etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün yatırım ve projelerinin takibi etmek amacıyla Ankara’ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, MHP Genel Merkezi’ndeki makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında MHP Lideri’ne bilgiler veren Başkan Ergün, üretken belediyecilik anlayışıyla Manisa’da hayata geçirilen 2 milyar 425 milyon TL’lik yatırımların toplu açılış töreni için Manisa’ya davet etti. Manisa’ya ve Manisalılara selam ve sevgilerini ileten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Başkan Ergün’e çalışmalarında başarılar dileyerek, yapılan hizmetlerin hayırlar getirmesini temenni etti.

Bahçeli’den şampiyon Manisa BBSK’YA tebrik

Ziyarette Başkan Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyon olarak Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımının formasını hediye etti. Üzerinde Devlet Bahçeli’nin adının yazılı olduğu 45 numaralı formayı kabul eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, şampiyona Süper Lig’de başarılar diledi. Başkan Ergün ayrıca, Bahçeli’ye Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hazırlanan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti. Manisa’ya özgü ürünlerin yer aldığı hediyelerden de takdim eden Başkan Ergün, Manisa’da üretken belediyecilik anlayışıyla ilk günkü heyecanla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

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