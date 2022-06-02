El emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri vatandaşın beğenisine sunuldu.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu Sanat Galerisi’nde açılışı gerçekleştirilen sergi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz’ün açılış konuşmasının ardından açıldı.

Binden fazla eserin yer aldığı sergideki stantları tek tek gezen Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam “Halk Eğitimi kursları bilgi ve becerilerin öğrenildiği, istihdam olanağı sağlayan, geleneksel el sanatlarının gelişimine katkı sunan kurslardır. Katılımın her geçen gün katlanarak arttığı kurslarımız vatandaşlarımıza birçok el becerisi kazandırmanın yanında ev ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. Kursiyerlerin el emeği göz nuru ile yapmış oldukları ürünleri inceledik ve her bir eserin üzerindeki zahmet ve özenli çalışmayı yakından gördük. Bu güzel serginin açılmasındaki katkılarından dolayı Halk Eğitim Merkezi çalışanlarımıza, usta öğreticilere ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Sergi açılışına, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Müftü Adem Karakelebek, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler, sanat severler ve vatandaşlar katıldı.

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