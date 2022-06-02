Manisa 16 yılda AB'den 41 milyon Avro hibe desteği aldı Manisa’da kamu kurumları, üniversite öğrencileri, STK’lar için 2 gün süren proje hazırlama eğitimi tamamlandı

Manisa'ya 2004 yılından bu yana hazırlanan AB projelerinde 41 milyon Avro hibe desteğinde bulunulduğu bu rakamın ulusal projeler ve kalkınma ajansının hibeleriyle birlikte 65 milyon Avro'ya ulaştığı açıklandı.

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği öncülüğünde Şehzadeler Kaymakamlığı'nın desteğiyle Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu yetkilileri tarafından, kamu kurumları, üniversite öğrencileri ve STK’lara yönelik proje hazırlama konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verdi. Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 2 süren teorik ve uygulamalı eğitim sertifika töreni ile sona erdi.

Sertifika törenine katılan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, böylesine önemli ve yararlı bir çalışmaya ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çaykara, projeye katılanların çoğunun kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi olduğuna işaret ederek katılımcıların aldıkları eğitimle kentte temsil ettikleri sivil toplum kuruluşları adına yararlı projeler yazacaklarına inandığını söyledi.

Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ural Sevener ise, “Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu olarak Kamu Kurum ve kuruluşlar ile kamu yararı güden tüm kurumlara ulusal ve uluslararası hibe programlarından yararlanmaları için 10 seneyi aşkın zamandır her türlü desteği sunuyoruz. Bugünde burada kamu kurumları, STK ve üniversite öğrencilerinden oluşan gruba 2 gün boyunca projeleri tanıtıp, proje nasıl hazırlanır konusunda teorik ve pratik olmak üzere bir eğitim verdik. Böylelikle ilimizde kurumlarımız, STK’ların proje yapma kapasitelerine katkı sunmuş oluyoruz. Avrupa Birliğinin yeni dönemde özellikle gençlere sunduğu fırsatları genç arkadaşlarımıza aktararak Avrupa Birliğindeki akranları ile birlikte çalışmalar yapmalarını, kendilerine geliştirmelerine fırsat sunmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.



Manisa’ya toplam 41 milyon Avro hibe desteği

2004 yılından bu yana Manisa’da birçok projenin hibe aldığını vurgulayan Sevener, “2004 yılından bu yana sadece AB fonlarından Manisa’ya hibe tutarı 41 milyon avro. Kalkınma Ajansı ve Ulusal Projeler de dahil edildiğinde bu tutar 65 milyon Avro’ya ulaşmış durumda” dedi.

Eğitim odaklı çalışmalar yaptıklarını kaydeden Manisa çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar ise pandemi öncesinde de yine Şehzadeler Kaymakamlığı ve Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu işbirliğinde eğitim verdiklerini hatırlatarak çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

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