'Atatürk'e hakaret' iddiasıyla öğretmene suç duyurusu



Ersan ERDOĞAN-Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Soma ilçesinde öğretmen Mehmet Emin B. (43) hakkında derste Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

İlçeye bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki bir lisede fizik öğretmeni Mehmet Emin B., şubat ayında iddiaya göre ders sırasında Atatürk'e hakaret etti. Bazı öğrenciler, öğretmene tepki gösterip durumu okul yönetimine bildirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olay ile ilgili inceleme, kaymakamlık da idari soruşturma başlattı. İki sürecin devam ettiği bildirildi. Dün de Soma Atatürkçü Düşünce Derneği yönetimi adına adliyeye gelen avukat Rıfat Çelik, öğretmen hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İddialarla ilgili açıklama yapmayan öğretmeni, Soma Eğitim-İş sendikası da kınadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Ersan ERDOĞAN Şevket YILMAZ

2022-06-02 16:36:45



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