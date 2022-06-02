Turgutlu’da kangrene dönen bir sorun daha çözüldü

Şehrin dört bir yanında asfalt, parke ve boyama çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi yıllardır kangren haline dönüşmüş olan dönüşmüş Selvilitepe Mahallesi Cephanelik Yolu’nun yol sorununu çözüme kavuşturdu.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yapılan program dahilinde bir yandan parke tamirat çalışmalarına devam ederken bir yandan da asfalt serim ve asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Havanın ısınmasıyla asfalt sezonuna hızlı bir giriş yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Selvilitepe Mahallesi Cephanelik Yolu’nda asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Böylece uzun yıllardır sıkıntıların yaşandığı adeta kangren haline gelen Cephanelik Yolu’ndaki yol sorunu çözüme kavuşturulmuş oldu. Bununla birlikte Selvilitepe Mahallesi Şehit Hakan Uykan, Yağmur, Öztürk ve Tepe Sokakta ise asfalt yama çalışmaları gerçekleştirildi.

Yol yenileme çalışmalarıyla birlikte parke taşı tamiratlarına da bir yandan devam eden ekipler, Osmancık Mahallesi, Kervanyolu, Cumhuriyet ve Piyaleoğlu caddesi ile birlikte Samanyolu, Göçmen, Kıvanç, Kalkan, Fidanlık, Nişancılar, Narçiçek, Cevizli, Ay, Nalkesen, Lütfi Erer ve Yayla Sokakta parke tamiratlarını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Ergenekon Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokaktaki alanda ot biçme ve bakım, İsmail Kırdar Sokakta ise çim ekim çalışmalarına gün boyu devam etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu genelinde parklarda ve yeşil alanlarda bakım, budama, çim ve çiçek dikimini gerçekleştiriyor.

Yol çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan “İlçemizin her noktasında her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız hemşehrilerimize daha güvenli, kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak. Kentimizde belirlediğimiz ihtiyaçların yanı sıra mahalle muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.

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