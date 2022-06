Büyükşehirden 2. amatöre nakdi destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde amatör spor kulüplerine yaptığı nakdi yardım desteklerine bir yenisini daha ekledi. 4 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen törenle il genelindeki 107 amatör kulübe 935 bin liralık nakdi yardımda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Encümen Salonu’nda düzenlenen törenle 2. Amatör Ligde mücadele eden 21 kulübe 157 bin 500 liralık bir destekte daha bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenen törenle 2. Amatör Ligde mücadele eden 21 takıma 7 bin 500’er liralık nakdi yardımda bulundu. Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve 2. Amatör Ligde mücadele eden takımların temsilcileri katıldı. Törenin açılış konuşmasını Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy yaptı. Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde amatör spor kulüplerine nakdi yardımların devam ettiğini söyledi.



Timur, Başkan Ergün’e teşekkür etti

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, “Bildiğiniz gibi Mart ayında Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1. Amatör Lig, Kadınlar Ligi, İşitme Engelliler Ligi takımlarımıza nakdi destek töreni gerçekleştirmiştik. Cengiz Ergün Başkanımız sağ olsunlar, 2. Amatör Küme için de 7 bin 500’er liralık bir destekte bulunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyoruz” diye konuştu.



Palabıyık, Başkan Ergün’ün selamlarını iletti

Amatör spor kulüplerine destek töreninde konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, “Amatör spor kulüplerine destek törenine katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, Ankara’da olması nedeniyle bugün sizlerle bir arada olamadı. Onun da selamlarını sizlere iletiyorum” dedi.



Sporun ve sporcunun yanındayız

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcularımızın yanında olduklarını belirten Başkanvekili Palabıyık, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde kulüplerimize çeşitli desteklerimiz oldu. Bu yıl da 4 Mart 2022 tarihinde düzenlediğimiz törenle Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden 5 takımımıza 15’er bin lira; Süper Amatör Lig’de mücadele eden 19 takımımıza 12 bin 500’er lira; 1. Amatör Lig’de mücadele veren 79 takımımıza 7 bin 500’er lira; Kadınlar Ligi’ndeki 2 takımımıza 7 bin 500’er lira ve İşitme Engelliler Ligi’nde mücadele eden 2 takımımıza da 7 bin 500’er lira olmak üzere, tam 107 kulübümüze toplamda 935 bin Türk Lirası nakdi destek sağladık. Ayrıca İşitme Engelliler Ligi’nde mücadele eden Manisa Sağır Spor Kulübü’nün şampiyon olması ve bir üst lige çıkmasının ardından kulübün talep etmiş olduğu destekleri sağladık” diye konuştu.



21 takıma 7 bin 500’er liralık destek

2. Amatör Lig’de mücadele eden 21 takıma 7 bin 500’er liralık destekte bulunduklarını belirten Başkanvekili Palabıyık, “Bugün de 2. Amatör Lig’de mücadele veren 21 takımımıza 7 bin 500’er lira olmak üzere, toplamda 157 bin 500 liralık nakdi katkı sağlayacağız. Böylece bu sezon Manisa’mızı amatör branşlarda temsil eden kulüplerimize sağladığımız katkıyı 1 milyon 92 bin 500 liraya ulaştırmış oluyoruz. Sizlerin gençlerimize sporu sevdirmek ve onları spora teşvik etmek yolunda ortaya koyduğunuz emekleri takdir ediyoruz. Bu noktada Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çorbada tuzumuz olsun anlayışıyla imkanlarımız ölçüsünde bu desteği sağlıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan ve her türlü bağımlılıktan uzak tutulması için spor çok önemli bir aktivitedir. Sağlıklı ve sosyal nesiller yetişmesi için de yine sporun önemli bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda evlatlarımıza spor yapma imkanı sağlayan her kulüp, bizlerin baş tacıdır. Bu duygularla hepinize ve tüm sporcu kardeşlerimize başarılar diliyor, törenimize katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun” diye konuştu.



Kulüp temsilcilerine hediye çekleri takdim edildi

Açılış konuşmalarının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur ile birlikte 2. Amatör Ligde mücadele verecek olan Akhisar Yıldırımspor, Kuzeygücü, Alagücüspor Kulübü, Kavaklıdere Gençlik, Karakurt Gençlik, Kula Gençlik Kültür ve Spor Kulübü, Kula Belediye Gençlik Spor, Adala, Beylikli, Sarıgöl Çavuşlar İdman Yurdu, Soma Sotesspor, Murat Germen Okul Spor, Şehitler Okul Spor, Sancaklı Bozköy, Manisa İl Gençlik Spor, Ali Rıza Çevik Spor, Turgutlu Egeli Spor, Gençordu Spor, Çıkrıkçı Gençlik, Manisa Galata Spor ve Manisa Yıldız Spor Kulüp Başkanları, Başkanvekilleri ve temsilcilerine hediye çeklerini takdim etti. Çeklerin takdim edilmesinin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle 2. Amatör Ligde mücadele eden takımlar için düzenlenen nakdi yardım töreni sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.