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Kula'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

DHA

Kula'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi


Hasan YİĞEN/ KULA/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve otoparkları su bastı.
Kula ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve otoparkları da su bastı. MASKİ ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2022-06-02 21:34:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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