Öğrenciler doğa temizliği yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 13’üncü kez düzenlenen Tarzan ve Çevre Günleri etkinliklerinde öğrencilerin katılımıyla doğa temizliği yapıldı. Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların destekleriyle düzenlenen 13. Tarzan ve Çevre Günleri etkinlikleri çerçevesinde doğa temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Şehit Fatih Kalu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile Özel Gülçe Anaokulu öğrencileri doğaya gelişigüzel bırakılan çöpleri itinayla topladı. Şehit Fatih Kalu Kız İmam Hatip Lisesi önünden başlayan etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da katıldı. Öğrenciler, doğanın ve çevrenin kirletilmemesi için yetişkinlere uyarılarda bulunurken; toplanan çöplerin tahliyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

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