MASKİ, selin vurduğu Demirciköy’de kontrollerini yaptı

Demirci ilçesine bağlı Demirciköy Mahallesinde etkili olan sağanak yağışın ardından mahalle içerisinden geçen dere yatağı taşarak taşkına sebebiyet verdi. Yağışla birlikte taşkın bölgesine müdahale eden Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, kısa süre içerisinde taşkına karşı önlem aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de mahalleyi ziyaret ederek, dere yatağında alacakları önlemler ile ilgili incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Demirci ilçesine bağlı Demirciköy Mahallesinde yerleşim yerinin içinden geçen dere yatağı kısa sürede bastıran sağanak yağışın ardından taştı. Taşan dere yatağı sonrasında mahallede kimi evler ve araçlar zarar gördü. Yağışın ardından Büyükşehir ve MASKİ ekipleri taşkın bölgesine kısa sürede ulaşarak, önlemlerini aldı. Alınan önlemlerin ardından mahallede yaşanabilecek daha büyük bir olayın kısa sürede önüne geçildi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Şube Müdürü Necip Kurtarıcı, MASKİ İlçe Şefi Gökhan Demir, Mahalle Muhtarı Mesut Aka ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli ile birlikte taşkın yaşanan alanda incelemelerde bulundu. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik mahalle ziyaretinde mahalle sakinleri ile de bir araya geldi. Çevik, sözlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Çevik, “Dere yataklarında yerleşim yeri olmaması gerekiyor. Demirci ilçemiz Demirciköy Mahallesinde ise yıllar önce vatandaşlarımız maalesef ki dere yatağı civarına yerleşmişler. Etkili olan sağanak yağışın ardından dere yatağı içerisindeki büyük kaya parçaları mahalle içine taşınmış durumdaydı. İş makinelerimiz ile yollarımızı kısa sürede açtık. Şimdi de kalıcı bir çözüm, vatandaşımızın yaralarını sarmak için kısa sürede sahaya çıktık. İlgili daire başkanlıklarımız ile gerekli kontrollerimizi yaptık. Alabileceğimiz önlemleri masaya yatırarak çalışmalarımıza kısa süre içerisinde başlayacağız” dedi.

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