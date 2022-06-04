Manisa'da Bilal Sonses ve Ekin Uzunlar rüzgarı



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, Şehzadeler Belediyesi'nin 'Yaza merhaba' etkinliğinde pop müzik sanatçısı Bilal Sonses ve Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar konser verdi. Müzikseverlerin yoğun katılım gösterdiği konserde, Ekin Uzunlar, kendisine çakmak fırlatan izleyiciye 'Utanmaz herif' diye tepki gösterirken, kavgaya karışan iki kişi de gözaltına alındı. Şehzadeler Belediyesi'nin 'Yaza merhaba' etkinliğinde pop müziğin sevilen ismi Bilal Sonses ve Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar sahne aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte ilk olarak Ekin Uzunlar konser verdi. Uzunlar, sahne performansı ve kemençe resitaliyle dinleyicilerin beğenisini topladı.'UTANMAZ HERİF'

Minik hayranlarına kağıt helva ısmarlayan Uzunlar, sahneye atılan ve koluna çarpan çakmak üzerine sinirlendi. Şarkısını yarıda bırakan Uzunlar, "Utanmaz herif. Sonra neden müziğimiz gelişmiyor, sizin yüzünüzden işte. Bir serseri için moralimi bozmayacağım. Çakmak fırlatana kadar kafanı çalıştır, çalış burada olmayı hakket. Hiçbir zaman unutma çakmakçı arkadaş bu dünyayı iyiler kurtaracak, sizler değil" diyerek tepki göstererek, sahneden ayrıldı. Uzunların ardından Bilal Sonses konser verdi. Kendine has yorumu ve sahne performansıyla hayranlarını mest eden Bilal Sonses, dillerden düşmeyen şarkıları "İçimden gelmiyor", "Hasbelkader" ve "Şimdiki aklım" adlı şarkılarını Manisalı hayranları için söyledi. Ekin Uzunlar ve Bilal Sonses, Manisalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Öte yandan konserde kavgaya karışan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Konser sonunda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, her iki sanatçıya çeşitli hediyeler takdim etti.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-06-04 02:56:26



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