Kula Halk Eğitimi Merkezi'nden yılsonu sergisi

Manisa'nın Kula ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl boyunca yaptıkları eserlerin yer aldığı sergi ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Kula Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl boyunca yaptıkları eserleri sergiledi. Resim ve el sanatları sergisi olarak 2 etapta açılan el emeği ürünler, protokol ve halkın ilgisini çekti. Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi’nde kurulan resim sergisinin açılışını Kula Kaymakamı Kemal Duru ve protokol üyeleri yaptı. Kurulan sergide, kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilendi. Serginin açılışında konuşma yapan Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin İzci, geleneksel hale getirdikleri yılsonu sergileri çerçevesinde bu yıl kursiyerlerin yaptıkları eserleri de sergiye çıkardıklarını dile getirdi. İlçede çeşitli branşlarda kurs açtıklarını dile getiren İzci, her yıl kurs ve kursiyer sayılarının arttığını söyledi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru da, yıl boyunca emek sarf edip güzel eserler ortaya çıkaran kursiyerleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Protokol ve davetliler sergilenen el emeği göz nuru ürünleri merakla incelerken, sergilenen eserler büyük beğeni topladı.

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