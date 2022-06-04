Kula'da trafik kazalarını önlemek için uygulamalar artırıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını önüne geçmek için uygulamaları artıran İlçe Emniyet Müdürlüğü, son günlerde yaşanan elim kazalar ile 2022 yılının ilk 6 ayında meydana gelen kazaların trafik ışıklarına riayet edilmediğinden kaynaklandığını belirterek vatandaşları trafikte daha duyarlı olmaya davet etti.

Kula'da son günlerde yaşanan üzücü kazaların ardından hemen harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaralanmalı ve ölümlü kazaların önüne geçmek için uygulamaları artırdı. Araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerde uygulama noktası oluşturan emniyet güçleri, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demikıran'ın bizzat katıldığı uygulamalarla vatandaşları bilgilendirmeye ve uyarmaya devam ediyor. İlçe merkezinde yaya önceliği, emniyet kemerinin önemi ve trafikte daha sabırlı olmaları yönünde vatandaşlara bilgilendirme yapan trafik ekipleri, vatandaşların Başkent Ankara ile Türkiye'nin en büyük üçüncü Büyükşehir'i olan İzmir ilini birbirine bağlayan ve binlerce aracın geçtiği İzmirAnkara D300 karayolunda daha duyarlı olmalarını rica ediyor.

Ekipler ile birlikte uygulamalara bizzat katılan, vatandaşlara sık sık uyarlarda bulunan İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ise, amaçlarının ceza yazmak olmadığını ve vatandaşların trafikte daha bilinçli hareket etmeleri gerektiğini dile getirdi. Demirkıran, "Bugün yaya önceliğini ve 5 adımda yaya güvenliği ile ilgili bilgilendirme yaptık. Emniyet kemerinin, kırmızı ışığın ve trafik kurallarının önemini anlattık sürücülerimize. Bu uygulamalarımız kararlılıkla devam edecek. Amacımız vatandaşlarımıza ceza yazmak değil, trafik kültürünü oturtmak ve trafik kurallarına uyarak trafik kazalarının önüne geçmek. Can kaybı ve yaralamaların önüne geçmek. Amacımız bunlar. 2022 yılının ilk 6 ayındaki kazaları incelediğimizde maalesef üzülerek görüyoruz ki kazalara karışanların yüzde 7580'i Kulalı hemşerilerimiz. Kulalı değerli hemşerilerimizden şunu rica ediyorum. Lütfen 5 dakika geç gidelim, eve ve iş yerimize sağlam gidelim. Üzücü durumlara yol açmayalım. Lütfen kurallara uyalım" dedi.

2022 yılının ilk 6 ayında meydana gelen kazaların incelendiğinde kazaya sebebiyet veren en büyük problemin trafik ışıklarına riayet edilmemesinden kaynaklandığını da sözlerine ekleyen Demirkıran, "Kazaları incelediğimizde en çok hata yapılan şey nedir diye soracak olursanız. Yeşil ışık yanar yanmaz hemen hareket ediliyor, diğer tarafta da kırmızıda geçivereyim diye acele ediyor. Kazalar kavşaklarda bu yüzden oluyor. Özellikle İzmirAnkara D300 karayolunda sürücülerimizden daha duyarlı ve sabırlı olmalarını rica ediyor, bir dakika ile bir şey kaybetmeyeceklerini hatırlatmak istiyorum. Üzülerek belirtmek isterim ki geçtiğimiz hafta meydana gelen elim kazada 4 tane kıymetli Kulalı hemşerimizi kaybettik. Bu tür olaylar ister istemez herkesi derinden üzüyor. Hiç kimsenin mal ve canına zarar gelmesini istemiyoruz. Bu amaçla Kulalı hemşerilerimizden rica ediyoruz ki, trafik kurallarına uyalım. Eğer trafik kurallarına uyarsak zaten kazaların önüne geçmiş oluruz. Biz hoşgörülü bir milletten geliyoruz. Trafikte neden hoşgörüsüz olalım ki? Kazaları önüne geçmek için bu uygulamalarımıza arkadaşlarımız sık sık devam edecek. Biz vatandaşlarımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını, emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını, sabırlı olmalarını, yaya önceliğine önem vermelerini istiyoruz. Bu uygulamalarımızın sık sık devam edeceğini belirtip, Kulalı vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını rica ediyor, kazasız günler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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