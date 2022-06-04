Alaşehir'de 105. hukuk ofisi açıldı

Avukat Alpaslan Doğrusöz Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yapan 105. avukat olarak ofisini açtı.

Alaşehir Kurtuluş Mahallesi Denizli Yolu üzerinde bulunan Ala City Rezidans’ta hizmet verecek olan avukatlık ofisinin açılışını Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yaptı. Açılışta konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Avukatlık meleği kutsal bir meslek, ben de bir avukat babasıyım. Oğlum okulunu yeni bitirdi. Ben bu gün açılışını yapacağımız hukuk alanında hizmet verecek, Alpaslan’ın annesini ve babasını kutluyorum. Bir evlat yetiştirmenin ne kadar büyük bir emek ve özveri gerektirdiğini hepimiz biliyoruz. Hukuk vazgeçilmez bir ihtiyaç. Hukukun olmadığı yerde toplumsal barış, düzen ve intizam olmaz. Bizim üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünü savunan bir yapımız var. Onun için de Alpaslan nerede bir mağduriyet varsa, mağdurların sesi olacak, onların mağduriyetlerini çözmeye çalışacak. Ben Alpaslan Doğrusöz’ün işlerinde başarılı olmasını dilerken, ailesini de böyle bir evlat yetiştirdikleri için kutluyorum." dedi.

Avukat Alpaslan Doğrusöz’ün ofis açılışında eşi Ceren Doğrusöz, Manisa Baro Temsilcisi Hüseyin Camcı, Alpaslan Doğrusöz’ün ailesi, meslektaşları ve sevenleri de yalnız bırakmadı.

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