Urganlı’da çalışmalar sürüyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesini ziyaret etti. Altyapısı biten, üstyapı çalışmaları devam eden mahallede yapılan işleri yerinde gözlemleyen Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, Akçapınar Mahallesinde inşa edilen ve test aşamasına gelinen içme suyu deposunda da incelemelerde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün, Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar mahallelerini kapsayan alt ve üstyapı dönüşümlerinde önemli bir yol kat edildi. Projede altyapısı biten üstyapı çalışmaları da devam eden Urganlı Mahallesine, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, bir ziyarette bulundu. Ziyarette Aydınyer’e Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, MASKİ Turgutlu İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci ve teknik personel de eşlik etti. Sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, mahalledeki alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni nesil uzaktan okumalı su sayaçları ve muhafaza kutuları montajlarının MASKİ tarafından ücretsiz bir şekilde yapıldığını söyledi.



“Bölge için önemli yatırımlar”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirme vizyonu doğrultusunda MASKİ Genel Müdürlüğü olarak birçok mahallede alt ve üstyapı dönüşümlerini tamamladıklarını belirtti. Aydınyer, “Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar mahallelerini kapsayan projede Yeniköy Mahallesindeki çalışmalarımızı tamamladık. Beldeden mahalleye dönüşen Urganlı’da da altyapı çalışmaları tamamlandı. Albayrak kollektör hattı ile Urganlı’nın evsel nitelikli atıksuları Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisine deşarjını sağlayacağız. Bir yandan da kilit parke taş döşeme çalışmalarını sürdürüyoruz. Yapılan tüm çalışmalar tamamlandığında Urganlı Mahallemizde 26 milyon TL maliyet ile 24 bin metre kanalizasyon, 27 bin 500 metre içme suyu hattı ve 220 bin metrekare üstyapı yenilenmiş olacak. Akçapınar Mahallesinde inşaatını tamamladığımız, çevre düzenlemesi ile test aşamasına gelinen 600 metreküplük içme suyu deposu ile Yeniköy ve Urganlı mahallelerine kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlayacağız. Urganlı Mahallesi altyapı olarak daha sağlıklı ve modern bir hale gelmesinin yanı sıra döşenecek olan kilit parke taşlarıyla da daha güzel bir görünüme kavuşacak” ifadelerini kullandı.

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