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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da 7 kişi, yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi

DHA

Manisa'da 7 kişi, yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi


Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, seyyar satıcıdan yedikleri tavuklu pilavın ardından fenalaşan 7 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
 
Alaşehir'de gün içerisindeki farklı saatlerde tavuklu pilav yiyen 7 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Seyyar satıcı L.C.'den (36) tavuklu pilav yediklerini belirten Süleyman Kaya (52), Fatma Kaya (48), A.A. (47), G.G. (24), H.G. (26), B.K. (25) ve F. Ç. (19), gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan 5 kişi taburcu edilirken, Süleyman Kaya ve eşi Fatma Kaya'nın tedavisinin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri, seyyar pilav satıcısını gözaltına alırken, tavuklu pilavdan incelenmek üzere numune alındı.Anne ve babasının seyyar satıcıdan tavuklu pilav yediklerini belirten Mehmet Kaya, "Babam, oğlum için seyyar satıcıdan tavuklu pilav almış, oğlum da yememiş, bunun üzerine annemle babam birlikte yemişler, şimdi hastanede yatıyorlar" dedi.ALAŞEHİR KAYMAKAMI ABDULLAH UÇGUN HASTALARI ZİYARET ETTİGıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören hastaları ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bugün akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye 7 vatandaşımız geldi. Yapılan tedavilerden sonra 5 vatandaşımız taburcu edildi. 2 vatandaşımızın tedbir amaçlı hastanede tedavileri sürdürülmektedir. Seyyar satıcıdan tavuklu pilav yediklerini iddia etmektedirler. Seyyar satıcı emniyet ekiplerimiz tarafından gözaltına alındı. Tavuklu pilavdan da numuneler alındı, tahlile gönderilecek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2022-06-09 03:41:34

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