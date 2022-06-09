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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirin bu projesi meslek sahibi yapıyor

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor' projesinde Soma ilçesinde teorik eğitimlerini ve malzemelerini alan kursiyerler, uygulamalı eğitim sürecine geçti.

Büyükşehirin bu projesi meslek sahibi yapıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor’ projesinde Soma ilçesinde teorik eğitimlerini ve malzemelerini alan kursiyerler, uygulamalı eğitim sürecine geçti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik bütçeden 70 milyon TL gibi bir kaynak ayrılacağını müjdelemesinin ardından il genelinde bu alanda çalışmalar art arda hayata geçmeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen ‘Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor’ projesinde teorik eğitimlerini başarıyla tamamlayan 18 kursiyere, geçtiğimiz günlerde içerisinde maske, eldiven, körük, larva transfer kalemi, arı sütü kaşığı, yüksük kalıplar gibi ana arı ve sütü üretiminde gerekli olan malzemelerin dağıtımı gerçekleştirilmişti. Malzeme tesliminin ardından kursiyerler, uygulamalı eğitime başladı.

Arıcılık konusunda donanımlı bireyler yetişiyor
Uygulamalı eğitim sürecinin ardından ana arı ve arı sütü üretiminde Manisa’ya 18 donanımlı birey kazandırmış olacaklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün kırsal kalkınmaya yönelik 70 milyon TL gibi bir bütçe ayırmasıyla birlikte ilimiz genelinde üreticilerimize yönelik projelerimizi bir bir hayata geçirmeye başladık. Bu projelerimizden bir tanesi de ‘Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor’ projesi. Soma ilçemizde açtığımız teorik kursu başarıyla tamamlayan 18 kursiyerimize geçtiğimiz hafta malzemelerini teslim etmiştik. Hafta başı itibariyle uygulamalı eğitime geçiş yaptılar. Uygulamalı eğitim sonunda da Manisa’mıza arıcılık konusunda uzmanlaşmış 18 donanımlı birey kazandırmış olacağız” dedi.

Meslek sahibi olacaklar
Uygulamalı eğitim sonunda kursiyerlere yönelik uygulamalı sınav düzenleyeceklerini de sözlerine ekleyen Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, “Yapacağımız uygulamalı sınavı başarıyla geçen kursiyerlerimize 10 adet arılı, 5 adet de arısız olmak üzere toplamda 15 adet kovan hibe edeceğiz. Böylece kurs sonunda, kursa katılan hemşehrilerimiz aynı zamanda meslek sahibi olarak kursu tamamlamış olacaklar. Manisa’mızı arıcılıkta ve bal üretiminde marka bir şehir haline getirmeyi hedeflerken, aynı zamanda hemşehrilerimizi bu alanda meslek sahibi de yapacak önemli bir çalışmayı sürdürüyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz”
Hedeflerinin Manisa’yı arıcılık ve bal üretiminde marka bir şehir haline getirmek olduğunu vurgulayan Öztozlu, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün üreticimize yönelik projelere gösterdiği hassasiyet, bizim en önemli gücümüz. Bu güçten hareketle üreticilerimize yönelik desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Manisa’mızı arıcılıkta ve bal üretiminde marka bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmak adına adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bereketli topraklara sahip bu güzel şehrin potansiyelini değerlendirerek, çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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