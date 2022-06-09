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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler Belediyesi tarımsal desteklemelerine yenilerini ekliyor

İHA

Şehzadeler Belediyesi tarımsal desteklemelerine yenilerini ekliyor

Üreticilere yaptığı tarımsal desteklemelerle adından sıkça söz ettiren Şehzadeler Belediyesi, yeni bir çalışmasını daha hayata geçirdi. Belediye, ıslah ettiği 50 dönümlük alanda üreteceği 250 ton silajlık mısırı üreticilere ücretsiz olarak dağıtarak, hayvan üreticilerine destek olacak.
Şehzadeler Belediyesi ıslah ettiği 50 dönümlük alanda üreteceği 250 ton silajlık mısırı üreticilere ücretsiz olarak dağıtarak, hayvan üreticilerine destek olacak. Konuya ilişkin ekim yapılan tarlada incelemelerde bulunduktan sonra bir açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak, Sancaklıbozköy Mahallemizde Kiraz Pazarı’nın arka kısmında yıllardır atıl durumda bulunan, vatandaşların uzun yıllar moloz ve atıklarını döktüğü 50 dönümlük alanı yaptığımız temizlik çalışması ile tarıma kazandırdık. Belediyemize bağlı Fen İşleri ile Park ve Bahçeler ekiplerimiz yapmış oldukları çalışma ile alanda 250 kamyon moloz ve atığı araziden temizleyerek, tarlayı ekilebilir hale getirdiler. Temizlik çalışmalarının hemen ardından arazide çalışma başlatan ekiplerimiz gerekli tesviye ve toprak işleme çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak, arazi içerisinde tarımı engelleyecek durumda olan 3 kamyona yakın taş ve kaya parçasını temizledi. Arazinin tarla olarak tarıma elverişli hale getirilmesinin ardından ekim işlemlerine başlayan ekiplerimiz araziye colonia cinsi mısır ekimini gerçekleştirdi. Ürün ekim çalışmalarının ardından ekiplerimiz, 800 metre ana boru ve 34 bin 500 metre damlama sulama hortumu ile sulama sistemlerinin montajını gerçekleştirdi. Ağustos ayı içerisinde silajlık olarak hasat edilecek olan mısırı, silaj paketi olarak en fazla 10 adet küçükbaş büyükbaş hayvanı olan ve Tarım İl Müdürlüğümüzde kaydı olan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtarak, hayvan yetiştiricilerimize destek olacağız. Dekar başına ortalama 5 ton ürün alınan silajlık mısırda bu yıl 250 ton ürün hasadının yapılması beklenmekte olup ortalama 630 vatandaşımıza yem desteği verilmesi planlanmaktadır.” dedi.

“Yonca üretimi de yapıp çiftçilerimize dağıtacağız”
Gelecek yıl da 250 dönümlük arazide yonca ekimi yaparak, yine üreticilere dağıtacaklarının müjdesini veren Başkan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Şehzadeler Belediyesi olarak üretimi destekliyor, tarıma önem veriyoruz. Bugüne kadar üreticilerimize ciddi tarımsal desteklemelerimiz oldu. Ova yolları bakımları ve asfaltlamaları, erken uyarı sistemleri, Kiraz Pazarı, düzenlediğimiz eğitim kursları, fuarlara gidecek üreticilerimiz için ulaşım desteği gibi birçok konuda katkıda bulunmuştuk. Şimdi ıslah ettiğimiz bu arazide ürettiğimiz silajlık mısırları üreticilerimize ulaştıracağız. Gelecek yıl da Veziroğlu Mahallemizdeki 250 dönümlük kendi arazimizde yonca üretimi planlıyoruz. İnşallah silajlık mısıra ilave olarak yonca üretimi yapıp çiftçilerimize dağıtacağız.”

Emek verenlere teşekkür etti
Yapılan çalışmada ciddi bir mesai harcandığını kaydeden Başkan Çelik, “Başta Belediye Başkan Yardımcımız Haşim Yener Bilir Bey olmak üzere mesai arkadaşlarımız yoğun bir çaba ve gayret sarf ettiler. Alanın ıslahı sırasında Haşim Bey tarımdan da anladığı için günlerce traktörü kendisi sürerek çalışmaya emek harcadı. Haşim beye ve emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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