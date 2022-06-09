Manisa BŞB'de ilk imzalar teknik kadrodan



MANİSA,(DHA) ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezon öncesi ilk imzaları Genel Menajer Nihat Mala, Antrenör Ceyhun Cabadak ve Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer ile attı. Kulübü 5 yıllık görev sürecinde 2'nci Lig'den alıp tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıyan Ceyhun Cabadak, Nihat Mala ve Göktuğ Dilbazer'le birlikte sözleşme yeniledi. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Genel Menajerimiz Nihat Mala, Başantrenörümüz Ceyhun Cabadak ve Yardımcı Antrenörümüz Göktuğ Dilbazer ile 2022-2023 sezonu için yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Anlaşmamızın kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, Genel Menajerimiz Nihat Mala´ya, Başantrenörümüz Ceyhun Cabadak´a ve Yardımcı Antrenörümüz Göktuğ Dilbazer´e yeşil-beyazlı renklerimiz altında başarılı sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Manisa BŞB, iç ve dış transfer startını da verecek.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-06-09 11:15:43



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