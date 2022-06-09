Gecekondular arasında kaybolan tarih yıkımlar sonrası gün yüzüne çıktı Manisa’nın eski yerleşim yeri olan Spil Dağı eteklerindeki tarihi yapılar Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesinin projeleri ile ortaya çıkmaya başladı Tüm çalışmalar tamamlandığında Manisa bambaşka bir görünümde yeni bir siluete kavuşmuş olacak

Manisa’nın eski yerleşim yeri olan Spil Dağı eteklerindeki tarihi yapılar Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesinin projeleri ile ortaya çıkmaya başladı. Tarihi dokuyu kapatan ve kötü görünümüyle dikkat çeken gecekondular bir bir yıkılırken, yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran tarihi yapılar da şehir merkezinden görünür hale geldi.

Osmanlı tarihine damga vurmuş padişahların yetiştiği şehzadeler şehri Manisa'nın tarihi silueti, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırma çalışmaları ve Şehzadeler Belediyesi ile TOKİ iş birliğinde yapılacak konutlar için gerçekleştirilen yıkım sonrasında ortaya çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır Ulu Cami’nin etrafında gerçekleştirdiği kamulaştırma çalışmaları sonrası Manisa'yı Türkleştiren Saruhanoğulları Beyliği döneminden kalma yaklaşık 7 asırlık Ulu Cami gün yüzüne çıkarmış, mevcut alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile iş birliğine giderek, Millet Bahçesi projesi için çalışmalar başlamıştı. Son olarak geçtiğimiz günlerde Spil Dağı eteklerinde 5 mahalleyi kapsayan Şehzadeler Belediyesi ve yine TOKİ iş birliğinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde gece kondu evlerin yıkımıyla birlikte tarihi Ulu Cami, Çukur Hamam ve darphane gibi yapılar kentin her noktasından görülebilecek duruma geldi.



“Bundan sonrası daha güzel olacak”

Yapılan çalışmalar hakkında bölge halkı da memnuniyetini dile getirdi. Ulu Cami karşısında 30 yıldır esnaflık yapan Ahmet İnce, “Bir tarafı Millet Bahçesi yapılacak. Caminin batı kısmı Millet Bahçesi doğu kısmına da TOKİ yapılacak. Her şeyden önce buranın tarihi ortaya çıktı. 750 yıllık eser bunlar. Bizler bazen geldiğimiz yerleri unutuyoruz ama bunlar ortaya çıkınca daha güzel oldu Daha fazla ilgi çekmeye başladı. Darphane, cami, çukur hamam ortaya çıktı. Çevre düzenlemesi de yapılınca daha güzel olacak. Geç kalındı bunlar için. Bir de kalemiz var orası da tadilat görse Manisa yaz kış turist çeker. Bundan sonra daha güzel olur öyle tahmin ediyorum. Manisa’ya kim gelirse gelsin Ulu Cami’ye geliyor ama eskiden böyle meydanda değildi. Şimdi daha güzel oldu. Bundan sonra daha güzel olacağına inanıyorum” dedi.



"Manisa'nın en güzel bölgesi"

Manisa'ya 23 sene önce Kars'tan gelerek yerleşen ve bölgede yaşayan Şahmettin Bulut isimli vatandaş, “Daha güzel olur, daha değerli olur. Buralar hep çökek evleriydi. Daha da güzel olur. Buraya su almaya çay içmeye geliyoruz. Yıkılan evler için inşallah hepsinin hakları verilir hakları verilmezse mağdur olur kalırlar. İnşallah hakları verilir.” ifadelerini kullanırken, Mehmet Özyolcu isimli vatandaş da şunları söyledi: “1970’li yıllardan 1980’li yıllara kadar çok büyük bir göç vardı. Özellikle Doğu’dan gelenler buralara düzensiz olarak yerleşti. Daha sonra 2000’li yıllardan sonra buralardaki gecekondular yıkılmaya başlandı. Bazılarının yerine TOKİ tarafından konutlar yapılacak. Bu tarihi yapıların ortaya çıkması çok iyi oldu. Burası Manisa’nın en güzel yeri. Havasının temiz olması ve diğer sebeplerden dolayı, Manisa’nın en eski yerleşim yeri olması açısından burası çok güzel bir bölge. Tarihi eserlerin ortaya çıkması da çok önemli. Buranın 2 bin yıllık belki daha da eski bir tarihi var. Bu tarihin ortaya çıkması Manisa’nın turizmi, tanıtımı ve gelişmesi açısından çok önemli bir olay. Bunlar yapılmakta çok geç kalındı. Şu ana kadar yapılması gerekirdi. Bu çalışmaların yapılması çok iyi oldu, çok güzel oldu. Yapan herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederiz”

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