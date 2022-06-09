Manisa'da orman yangını (1)



Serkan ÖZDEMİR/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akhisar'ın Kavakalan Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2022-06-09 17:31:20



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