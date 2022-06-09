Süt toplama kamyonetinin çarptığı Miraç, son yolculuğuna uğurlandı



Uğur ÇAKMAK/ SELENDİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Selendi ilçesinde, süt toplama kamyonetinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Miraç Kaygısız, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Selendi ilçesine bağlı kırsal Şehirlioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynarken yolun karşı tarafına geçmek isteyen Miraç Kaygısız'a, Hüseyin Köse'nin kullandığı 45 U 6810 plakalı süt toplama kamyoneti çarptı. Çarpmanın etkisiyle Miraç Kaygısız ağır yaralandı. Kaza anında yola yakın olan tarlalarında çalışan baba Rıza Kaygısız, hemen olay yerine koştu. Yaralanan çocuk süt toplama kamyonetiyle Selendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Miraç Kaygısız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaygısız'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Miraç Kaygısız için bugün, ailenin oturduğu Selendi'nin kırsal Şehirlioğlu Mahallesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene baba Rıza Kaygısız, Selendi Müftüsü Ömer Bozkurt, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, İYİ Parti Selendi İlçe Başkanı İlhan Türk ve Kaygısız ailesinin yakınları ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Kaygısız ailesinin iki çocuğundan biri olan Miraç Kaygısız'ın cenazesi, Şehirlioğlu Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

SÜRÜCÜ SERBEST

Öte yandan, kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan kamyonet şoförü Hüseyin Köse, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Selendi Uğur ÇAKMAK

2022-06-09 19:18:13



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