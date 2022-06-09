Başkan Ergün, Başkan Çelik ve Başkan Çerçi’yle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’yi ziyaret ederek ilçelerde yapımı devam eden proje ve yatırımları görüştü.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ağırladı. Başkan Çelik, Başkan Yardımcıları ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü belediye hizmet binasının girişinde karşıladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu ve Ahmet Songüler de yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi’nin proje ve yatırımlarının görüşüldüğü ziyarette işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalar da değerlendirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, teşekkür etti.

Başkan Ergün ayrıca, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Başkan yardımcıları ile birlikte Başkan Ergün’ü kapıda karşılayan Başkan Çerçi, ziyareti nedeniyle teşekkürlerini iletti. Başkan Ergün’ü karşılayanlar arasında çocuklar da vardı. Okuldan çıkan çocuklar Başkan Ergün’e sıcak ilgi gösterdi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Ergün, minikleri harçlıkla sevindirdi. Daha sonra Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’nin makamında devam eden ziyarette, kurumların çalışmaları ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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