Ali Babacan: 6'lı masada bugüne kadar cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmadı (2)

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EKONOMİ POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa ziyareti kapsamında Manisa Küçük Sanayi Sitesi ve semt pazarında esnafları ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Babacan, 15 Temmuz ve Demokrasi Meydanı´nda yaptığı açıklamada iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Manisa ziyaretini tamamlayan Babacan, şehirden ayrıldı.Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-06-09 20:24:00



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