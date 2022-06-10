Akhisarspor dağılıyor

AKHİSAR, (DHA) SÜPER Lig'den 3 yıl içinde 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor'da geçen sezonki kadrodan ayrılıklar sürüyor. Transfer yasaklısı yeşil-siyahlılarda santrfor Bertuğ Bayar, 1'inci Lig'deki Altınordu'yla, orta saha Mert Özyıldırım ise 2'nci Lig ekibi Nazilli Belediyespor'la sözleşme imzaladı. Sözleşme uzatmaya yanaşmadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılıp bu sezon 2'nci Lig'de hiç forma giymeyen altyapı patentli Hasan Ali Adıgüzel de serbest kaldı. Akhisarspor'da farklı takımlara kiralık gönderilen gençler Mert Efe, Batuhan, Bora Yılmaz, Yiğit Efe ve İbrahim ise yeni sezonda takıma dönecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2022-06-10 13:27:27
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