Vali Karadeniz okullarda incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Muradiye Anadolu Lisesi, Hafsa Sultan İlkokulu, Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okullarda yer alan inovasyon, robotik ve drone atölyelerine ilişkin bilgi alan Vali Karadeniz, öğrencilerin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

Muradiye Anadolu Lisesi ve Hafsa Sultan İlkokulu’nu ziyaret eden Vali Karadeniz, öğrencilerle sohbet ederek kitap hediye etti. Vali Karadeniz, Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencileri ile de bir araya geldi. Ziyarette öğrencilerin hazırlamış olduğu resim sergisinin açılışını yapan Vali Karadeniz, öğrencilerin atık maddelerden hazırlamış oldukları ürünleri ve resim sergisini gezdi. Ziyarette öğrenciler, Vali Karadeniz’e kendisinin kara kalem ile yapılmış bir resmini hediye ettiler.

Okullarımızda çocuklara yeni ufuklar açacak, akılcı düşünme becerilerini geliştirecek güzel ve başarılı çalışmaların yapıldığını ifade eden Vali Karadeniz, robotik kodlama, spor ve sanat becerilerine ilişkin öğrencilerin başarılı çalışmalar yaptıklarını söyleyerek öğretmen ve öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

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