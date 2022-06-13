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Yunt Dağı'nda eşinin yanında gönüllü olarak ormanı gözetliyor

DHA

Yunt Dağı'nda eşinin yanında gönüllü olarak ormanı gözetliyor


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın kırsal Gökbel Mahallesi'nde yaşayan, 3 çocuk annesi Hatice Apak (46), geçen yıl Muğla ve Antalya'daki yangınlardan etkilenip, Yunt Dağı Kılınçdağ Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli orman işçisi eşi Harun Apak'a (46) gönüllü yardımcı oluyor. Eşiyle kulede kalarak, yangınlara karşı gece gündüz ormanı gözetleyen Apak, "Lütfen dikkatli olalım, ormanlarımız yanmasın" dedi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Manisa Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Yunt Dağı Kılınçdağ Gözetleme Kulesi'nde 16 yıldır görevli Harun Apak, 1 Haziran itibarıyla kuledeki yerini aldı. 960 metre rakımlı Yunt Dağı'nın zirvesinden Manisa ve İzmir sınırlarındaki ormanları gözetleyen Apak, duman görmesi halinde merkezi bilgilendirerek, yangına erken müdahalede önemli rol alıyor.
Geçen yıl Muğla ve Antalya'daki orman yangınlarından etkilenen Harun Apak'ın eşi Hatice Apak'ta, bu yıl ilk defa eşiyle birlikte kulede gönüllü çalışıyor. Yangın gözetleme kulesi işçisi eşine yardımcı olan Hatice Apak, Manisa'nın Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Akhisar ve Turgutlu, İzmir'in Aliağa ilçelerini kapsayan 80 bin hektar ormanı gözetliyor.
Gelecek nesillere yeşil Türkiye bırakmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren gözetleme kulesi çalışanı Harun Apak, "Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'nde yangın gözetleme işçisi olarak çalışıyorum. Bu yıl gönüllü eşimle birlikte 1 Haziran'dan itibaren kulemize çıktık ve sahalarımızı gözetliyoruz. Herhangi bir duman olduğu zaman merkeze bildiriyoruz, yangının büyüklüğüne göre müdahale ediliyor. Amacımız gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak. Bunun içinde tüm kurum olarak çaba sarf ediyor ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Geçen yıl çıkan yangınlarda çok büyük ormanlarımızı kaybettik. Bu sene inşallah benzerlerini yaşayamayız. İnsanlarımızın bu konuda daha dikkatli olmasını, ateşli piknik yapmaktan kaçınmalarını istiyoruz" diye konuştu.  
Geçen yılki yangınların kendisini etkilediğini ve bu sene eşine gönüllü yardımcı olmak için kuleye çıktığını dile getiren Hatice Apak, "Eşim 16 yıldır bu yangın gözetleme kulesinde görev yapıyor. Geçen yılki yaşanan yangınlar beni çok üzdü. Ben de bu yıl gönüllü olarak eşime yardıma geldim. Lütfen dikkatli olalım, ormanlarımız yanmasın" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-06-13 10:05:49

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