İş yerinden çelik kasayı transpaletle çalan 2 şüpheli tutuklandı



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, bir iş yerine girerek transpaletle çaldıkları çelik kasadan 100 bin TL değerindeki para ve çekleri alıp kayıplara karışan 2 şüpheli kamera kayıtlarından kimlikleri belirlenerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen 2 Haziran günü Atatürk Mahallesi Keresteciler Sitesi'ndeki bir keresteci dükkanında meydana geldi. Sabah saatlerinde dükkanını açan işyeri sahibi, çekik kasasının olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri işyerinde inceleme yaparken çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin içerisinde 100 bin TL olduğu öne sürülen kasayı işyerinde bulunan transpaletle taşıyarak çaldıkları belirlendi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin N.Ç. (16) ve M.Ş.D. (20) olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda N.Ç. ve M.Ş.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-06-14 01:28:45



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