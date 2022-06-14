Ormanlık alana ekilen 210 kök kenevir bitkisi imha edildi

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarmanın edindiği bilgiler doğrultusunda ormanlık alanda yapılan aramada 210 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakılarak imha edilen kenevirleri kim yada kimlerin ektiği yönünde çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi Çarıkkaralar mevkiinde saat 10.00 sıralarında, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu ormanlık alana ekilmiş vaziyette boyları 60 ila 120 santimetre arasında değişen 210 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri alınan numunelerin ardından yakılarak imha edildi. Jandarma, kenevir bitkisini eken şüpheli ya da şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.