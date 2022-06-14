Minikler mezuniyet heyecanı yaşadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören 33 minik öğrenci, 20212022 eğitim öğretim döneminde mezuniyet heyecanı yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Başak Ustamehmetoğlu, Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Ahmet Kaplan ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. 33 minik öğrenci için düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Minik Yıldızlar Sınıfı ve Yağmur Damlaları Sınıfı öğrencileri art arda modern dans gösterileri sahneledi. Lirik dans gösterisi ve minik balerin gösterilerinin ardından Çocuk Haklarını anlatan mini drama sahnelendi. Gösterilerin ardından mezun olan öğrenciler sahneye davet edildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, törende bir konuşma yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Aksoy, çocuklara hayat boyu başarı dileklerinde bulundu. Konuşmanın ardından Aksoy ve ilgililer öğrencilere mezuniyet belgelerini takdim etti. Sahnede hep birlikte şarkılar söyleyen minikler, törenin sonunda kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

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