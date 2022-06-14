Manisa’da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı Mevsimlik işçilerin çadırları sular altında kaldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı. Yağış nedeniyle mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda su baskını yaşandı.

Şiddetli yağmur ve dolu yağışının özellikle Salihli’nin Kemerdamları, Gökçeköy ve Çapaklı Mahallelerinde etkili olduğu öğrenildi. Bölgesel olarak fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı, Kemerdamları ile Gölmarmara ilçesinin Yeniköy Mahalleleri arasındaki bağlar ile ekili alanlar ile sebze ve meyve bahçelerinde zarara neden oldu.



Mevsim işçilerin çadırlarına su bastı

Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle Salihli’nin Çapaklı Mahallesi’nde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda su baskını yaşandı. Su baskınlarında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, işçilerin eşyaları zarar gördü. Çadırlarda konaklayan mevsimlik işçi geçici olarak Çapaklı Düğün Salonuna yerleştirildi.

Salihli Belediyesi ekipleri de çalışma başlattı.

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