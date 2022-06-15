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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ firarisi eski yüzbaşı Manisa'da yakalandı

İHA

Manisa'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü"ne üye olma suçundan ihraç edilen eski yüzbaşı M.T. jandarma ekiplerince yakalandı.

FETÖ firarisi eski yüzbaşı Manisa'da yakalandı

Manisa'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü"ne üye olma suçundan ihraç edilen eski yüzbaşı M.T. jandarma ekiplerince yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, "FETÖ Silahlı Terör Örgütü"ne üye olma suçundan hakkında Manisa ilamat ve İnfaz Bürosunun aranma kaydı bulunan M.T. (38), Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonrası yakalandı. KHK ile görevinden ihraç edildiği öğrenilen eski yüzbaşı M.T'nin kesinleşmiş 7 yıl 6 aylık hapis cezası olduğu belirlendi. M.T. jandarma tarafından Çınarlıkuyu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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