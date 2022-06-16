Manisa FK'da program netleşti

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'ici Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nün yeni sezon kamp programı belli oldu. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam tesislerinde toplanıp sahaya inecek siyah-beyazlılar, Teknik direktör Levent Eriş yönetiminde 25 Haziran'a kadar Manisa'da çalışacak. Manisa FK, 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kampa girecek. Manisa ekibi, üçüncü etap kampını ise 11-22 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Takım, üçüncü etap sonrası 25 Temmuz'da Manisa'da yeniden toplanıp ligin ilk haftasına hazırlanacak. Manisa FK dış transferde henüz resmi adım atmadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-06-16 10:30:16



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