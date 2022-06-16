Gördesli Makbule oyunu Sarıgöl'de sahnelendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milli Mücadele kahramanlarından Gördesli Makbule'nin şehadetinin 100. yılı nedeniyle milli mücadelenin şehit kahramanlarından Gördesli Makbule Hanım'ın hayatını konu alan "Asker Makbule" adlı tiyatro oyunu Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sahnelendi.

Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik sahne alan "Asker Makbule" tiyatrosu izleyicilerin kurtuluş savaşı ruhunu, iliklerine kadar hissetmelerine vesile olurken, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, yönetmen ve oyunculara teşekkür etti. Yıldırak, "İlçemizde bu tiyatronun sahnelenmesinde katkıları bulunan başta Gördes Kaymakamlığı olmak üzere, Gördes Belediyesine, Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve tiyatro ekibi oyuncularına teşekkür ederiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.