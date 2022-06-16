Şehzadeler Belediyesi tükettiği elektriği güneşten sağlayacak Başkan Çelik, güneş enerji santrali kurulum çalışmalarını inceledi

Şehzadeler Belediyesinin Kırançiftlik Mahallesi'nde 20 dönümlük bir alanda hayata geçireceği güneş enerji santralinin kurulum çalışmaları aralıksız sürüyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Başkan Yardımcıları Bilal Demir ve Atilla Efendioğlu ile birlikte belediyenin Kırançiftlik Mahallesi'nde 20 dönümlük bir alanda hayata geçireceği güneş enerji santralinin kurulum çalışmalarını yerinde inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 1 milyon 550 bin TL bedelle ihale edilen 1 MW'lık santralin Haziran ayı sonu itibariyle faaliyete gireceğini kaydeden Başkan Çelik, "Bu güneş enerji santrali ile yıllık 1 milyon 734 bin 416 kwh elektrik üreteceğiz. Bu üretim 4 kişilik tam 571 hanenin yıllık tüketimini karşılayabilir. 2022 yılı elektrik fiyatları ile belediyemizin bu yıl elektrik tüketimini 5 milyon kwh, giderinin 11 milyon ile 12 milyon TL arasında olmasını bekliyoruz. Bu santral ile belediyemizin elektrik giderlerinin yüzde 40’ını karşılayacağız" dedi.

İkinci bir santralin daha 20 dönümlük bir alanda kurulacağını, santralin yapımı için gerekli izinleri aldıklarını ve imar planı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Çelik, "Nasip olursa ikinci güneş enerji santralimizi de devreye aldığımızda Şehzadeler Belediyesi olarak elektrik tüketimimizin neredeyse tamamına yakınını karşılamış olacağız" dedi.

Türkiye'nin 2021 yılının son döneminde Paris İklim Antlaşmasını kabul ederek yürürlüğe koyduğunu hatırlatan Başkan Çelik, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu çerçevede karbon monoksit salınımının azaltılması artık bizim için de bir önem haline geldi. Bu bağlamda yenilenebilir enerjiden elektrik tüketiminin karşılanması büyük bir önem arz ediyor. Şu an ülkemizde 7 bin 953 MW'lık güneş enerji santrali mevcut ve ülkemizin 2023 yılı hedefi bu güneş enerji santrali gücünü 10 bin MW'a çıkartmak. Biz de nasip olursa 2022 yılının Haziran sonu itibariyle faaliyete geçireceğimiz santralimiz ile milli hedefimize yerelden katkıda bulunmuş olacağız"

Şehzadeler Belediyesi olarak bu proje ile 990 ton karbonmonoksit salınımını engellemiş olacaklarını kaydeden Başkan Çelik,"Bu değer yılda 82 bin 500 ağacın karbon monoksit emilimine eşdeğerdir. Yani yılda 82 bin 500 ağaç dikmiş kadar doğa için bu santralin faydası olmuş olacak" şeklinde konuştu.

Şehzadeler Belediyesi olarak yenilenebilir enerjiye bugüne kadar önem verdiklerini hatırlatan Başkan Çelik, "Daha önce yenilenebilir enerji ile ilgili birçok projeyi hayata geçirdik. Hobi bahçelerinde 50 dönümlük alanı komple güneş enerjili sokak lambaları ile aydınlattık. Hobi bahçelerinde yer alan ve 318 kamelyanın enerjisini de güneş enerjisi ile sağlıyoruz. Bu sayede Türkiye’de yenilenebilir enerji ile aydınlatılan en büyük alanlardan birisine Şehzadeler sahip. Ayrıca Veziroğlu Düğün Salonu yolunu ve otoparkını yine güneş enerjili sokak lambaları ile aydınlatıyoruz. 3 adet güneş enerjili atık toplama kutusu ve 7 adet güneş enerjili şarj istasyonunu Şehzadeler'e kazandırdık. İnşallah bundan sonra da 2 adet güneş enerji santralimiz ile de hem ülkemizin milli hedeflerine katkıda bulunmuş olacağız hem de belediyemizin elektrik tüketiminin tamamına yakınını kendi santrallerimizden üretmiş olacağız. Bu noktada emeği geçen tüm arkadaşlarıma kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Projemizin kazasız belasız tamamlanıp faaliyete geçmesini niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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