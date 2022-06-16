Salihli’de kurutma tesisi üretime başladı Tesis günlük 1,5 ton yaş sebze ve meyve kurutma kapasitesine sahip

Salihli Belediyesi’nin ortak olduğu S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe destek projesi ile alınan kurutma tesisinde üretime başladı. Kooperatif çatısı altında buluşarak tesiste ilk ürünleri işleyen kadınlar, elma, portakal, armut, havuç, enginar, semizotu, patates ve zeytini kurutarak satışa hazır hale getirdi.

Çalışma hayatında kadın istihdamını arttırmak ve üreten kadınların aile ekonomisine katkı sağlamaları için sosyal projelere imza atan Salihli Belediyesi, Meclis kararıyla Belediyeye ait atıl durumdaki Şişeleme Fabrikasını işler hale getirip kooperatife tahsis ederek üreten kadınlara yeni bir tesis kazandırdı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen 'Üreten Kadınlar, Rengarenk Sofralar' projesinde Salihli Belediyesinin de ortak olduğu S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe destek projesi ile alınan ve günlük 1,5 ton yaş sebze ve meyve kurutma kapasitesine sahip olan tesiste kooperatif üyesi kadınlar ilk üretimi gerçekleştirdi.

Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti, ilk üretimin yapıldığı kurutma tesisinde incelemelerde bulunarak S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yasemin Ademoğlu ile kooperatif üyelerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Salihli Belediyesi’nin her alanda başarılı olan üretken kadınlara destek olmayı sürdürdüğünü belirten Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, “Belediyemizin de ortak olduğu kadın kooperatifimizi ziyaret ederek kurutma tesisinde yapılan ilk üretime katıldık. Kadın istihdamını arttırmaya ve onların aile bütçelerine katkı sağlamalarına yönelik projeler hazırlıyoruz. Günlük 1,5 ton yaş sebze ve meyve kurutma kapasitesine sahip olan tesisimiz, Salihli’mize ve kadın kooperatifimize hayırlı olsun” dedi.

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