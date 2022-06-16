BİLSEM'den yıl sonu resim sergisi

Manisa, Akhisar, Turgutlu ve Salihli Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) Görsel Sanatlar Alan öğrencileri tarafından ortaya çıkarılan eserler yıl sonu resim sergisinde görücüye çıktı. Katılımcılar tarafından büyük bir dikkatle incelenen eserler büyük beğeni topladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Fuayesinde açılan sergiye Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile beraber kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Manisa Bilim ve Sanat Merkezi ile il genelindeki Salihli BİLSEM, Akhisar BİLSEM ve Turgutlu BİLSEM’lerdeki Görsel Sanatlar Alan öğrencilerinin hazırladığı resimlerden oluşan yıl sonu resim sergisi büyük beğeni topladı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara sergi açılışından sonra sergideki eserleri tek tek inceledi, öğretmen ve öğrencilerden bilgiler aldı.

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Özgür Emeksiz, yaptığı konuşmada, öğrenciler tarafından açılan sergide birbirinden güzel resimlerin yer aldığını söyledi.

Manisa’da güzel bir etkinlik yaptıklarını belirten Emeksiz, "Sergide Manisa ili genelindeki tüm BİLSEM öğrencilerimizin ortaklaşa çıkardıkları eserler bulunuyor. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederim” dedi.

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