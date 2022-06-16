Motosikletin kontrolünü kaybeden genç hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden genç sürücü, bariyerlere çarparak feci şekilde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi D565 karayolu Balıkesir Akhisar istikametinde saat 15.00 sıralarında Eren Herdem (21) idaresindeki 34 EMK 406 plakalı motosiklet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Genç adam kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Eren Herdem'in aslen Uşaklı olduğu ve İstanbul'da ikamet ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.